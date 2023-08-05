Трампу захотели помешать комментировать дело о выборах

Американская прокуратура предложила при помощи суда ограничить бывшему президенту США Дональду Трампу возможность публиковать посты в социальных сетях. Таким образом власти пытаются предотвратить случай раскрытия следственной информации по делу о пересмотре выборов 2020 года, которая может оказать давление на участников процесса. Об этом сообщает Day.Az ссылкой на зарубежные СМИ.

Аргумент обвиняющей стороны заключается в том, что публичные посты с использованием деталей или, например, стенограмм заседаний большого жюри, которые были получены в рамках раскрытия доказательной базы, могут иметь "запугивающий эффект на свидетелей и негативно отразиться на отправлении правосудия".

Прокуроры обратили внимание на пост Трампа 4 августа. "Если вы идете за мной, я приду за вами!", - цитирует его агентство. Позднее пресс-служба Трампа объяснила, что публикация в социальной сети Truth Social относилась к идеологическим оппонентам экс-президента, в том числе из рядов Республиканской партии. По ее словам, пост подпадает под определение политического высказывания.