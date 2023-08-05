Трампу дали два дня, чтобы ответить на запрос о публикациях в соцсети

Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн дала бывшему президенту США Дональду Трампу два дня для ответа на запрос специального прокурора об ограничении возможности экс-лидера страны публично делиться информацией о штурме Капитолия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До 17:00 7 августа 2023 года ответчик должен направить ответ на ходатайство правительства о защитном приказе, в котором будет выражена его позиция", - говорится в заявлении судьи.