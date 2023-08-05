https://news.day.az/world/1587168.html Пять человек пострадали при взрыве в Париже
Пять человек пострадали при взрыве в Париже
Пять человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме во французском Париже.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Actu.
"Как сообщила Actu Paris пожарная служба Парижа, взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Нор, 26, в 18-м округе Парижа в субботу 5 августа 2023 года примерно в 14:30, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что порядка сотни пожарных направлены на место происшествия. Жильцы уже эвакуированы из здания.
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