Трамп попросил продлить срок на ответ по запросу об ограничении постов в соцсети

Команда экс-президента США Дональда Трампа попросила продлить до 10 августа срок, в который бывший американский лидер должен ответить на запрос спецпрокурора об ограничении возможности Трампа публично делиться информацией по делу о штурме Капитолия.

"Сегодня утром суд издал предписание, обязывая направить ответ до 17:00 7 августа. Чтобы гарантировать наличие достаточного времени на подготовку адвокатом обстоятельного ответа, ответчик убедительно просит суд продлить этот срок на три дня и дать ответчику возможность ответить к 10 августа 2023 года", - говорится в ходатайстве за подписью юристов Трампа Тодда Бланша и Джона Лауро. Оно было направленно в Федеральный суд округа Колумбия.

Они отметили, что это в любом случае "существенно меньше", чем 14 дней, которые обычно предоставляются, чтобы ответить на ходатайство. Из документа также следует, что Трамп готов к "добросовестным обсуждениям" в связи с поданным спецпрокурором запросом и "надеется, что правительство примет его предложение".