В Джидде решили создать группы для обсуждения "формулы" Зеленского

В Джидде на консультациях, посвященных Украине, решили создать рабочие группы для обсуждения "формулы" по урегулированию конфликта, которую предложил президент Украины Володимир Зеленский. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Corriere della sera.

"Ряд участников встречи считает, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения, равно как и верховенство Устава ООН", - отмечается в публикации газеты.

Когда именно пройдут встречи так называемых рабочих групп неизвестно. Согласно некоторым данным, она может состояться до конца текущего года.