Премьер Нигера надеется на мирное решение конфликта с мятежниками

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который находится за пределами государства, заявил, что надеется на мирное урегулирование конфликта в стране, однако пока не наблюдается положительной реакции мятежников на заявления Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Его словам передает катарский телеканал Al Jazeera, передает Day.Az.

"Мы надеемся достичь решения путем переговоров, но пока нет положительного ответа на запросы ЭКОВАС", - сказал Махамаду.

Он также отметил, что доверяет экспертам ЭКОВАС даже в случае военного вмешательства. Чиновник добавил, что если нынешний переворот в Нигере будет успешным, то это может стать причиной для новых мятежей.