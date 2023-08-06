Трамп пообещал начать расследования в отношении Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп на мероприятии сторонников Республиканской партии заявил, что в случае возвращения на президентский пост немедленно инициирует расследования по всем возможным правонарушениям в отношении действующего президента Джо Байдена и его семьи, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

"В первый же день я поручу спецпрокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена", - сказал он.

До этого Трамп заявил о попытках Байдена сохранить власть любым путем.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

В июле Хантер Байден отказался признавать вину по обвинениям в налоговых махинациях.