«Уборка снега в немецком городе»

На юге Германии выпал град. Жители города Ройтлинген были удвилены, что в их городе среди лета после грозы и града выпало 30 см снега. Снегоуборочные машины были задействованы чтобы справиться с последствиями локального шторма.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Трудно поверить, но все эти кадры сделаны не в разгар зимы, а в эту пятницу! Снегоуборочная машина в Ройтлингене! В пятницу на центр города обрушилось ненастье, из-за града, засыпавшего улицы сугробами высотой до 30 см, Ройтлинген погрузился в зимний пейзаж. Инженерные службы прибыли со снегоуборочными машинами, чтобы расчистить дороги. Около 250 оперативных сотрудников профессиональных пожарных служб и все подразделения добровольной пожарной охраны выехали примерно на 100 вызовов. Есть надежда, что "блиц-зима" в Ройтлинге в середине августа оказалась недолгой".