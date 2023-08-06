В Китае произошло сильное землетрясение

В восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале рихтера, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Синьхуа.

Землетрясение глубиной 10 км произошло сегодня 6 августа ночью в городе Дэчжоу. Разрушения получили 126 зданий. Двадцать один человек получил ранения.

China Railway Group приостановила движение некоторых поездов на таких маршрутах, как железная дорога Пекин-Шанхай и Пекин-Коулун.