В Таджикистане произошло землетрясение

Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Таджикистана Умеда Юсуфи рассказала, что на территории страны 6 августа в 05.32 местного времени (03.32 мск) произошло землетрясение магнитудой 4, эпицентр которого находился на территории Афганистана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Юсуф, в эпицентре подземных толчков, который находился в 290 километрах юго-восточнее Душанбе и в 115 км юго-западнее от города Хорог, на территории Афганистана, произошло землетрясение магнутудой 5.

По ее словам, в Хороге магнитуда землетрясения составила - 4, в Душанбе - 3.

"Сведений о жертвах и разрушениях не поступало", - добавила Юсуфи.

До этого в китайском городе Цзинань произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 77 километрах от города Цзинань, где проживает свыше 4,3 миллиона человек. Очаг находился на глубине 35 километров. Отмечается, что из-за природного явления пострадали 21 человек.