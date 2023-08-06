Трамп рассказал, почему обострилась ситуация вокруг Тайваня

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на встрече с избирателями в Северной Каролине заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за того, что китайское руководство считает президента США Джо Байдена некомпетентным. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Си (Цзиньпин, председатель КНР. - "Газета.Ru") не занимался бы Тайванем. Он ужасно близок к тому, чтобы захотеть зайти туда, потому что думает, что ваш лидер некомпетентен <...> У него больше не осталось уважения к нашей стране", - заявил Трамп.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли заявляла, что Пекин готовит свой народ к войне с Тайванем.

Она добавила, что США должны реагировать на "китайскую угрозу" как экономическим, так и военным путем, из-за серьезных рисков для национальной безопасности.

Экс-глава Пентагона при Дональде Трампе Майк Эспер говорил, что экс-президент может вывести США из состава НАТО в случае переизбрания на пост.