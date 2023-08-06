Трамп рассказал, что намерен сделать в случае возвращения в Белый дом
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что в случае переизбрания его на пост главы государства намерен инициировать расследования по всем многочисленным правонарушениям действующего американского лидера Джо Байдена. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в эфире RSBN.
По словам 45-го главы Белого дома, расследование затронет и членов семьи Байдена.
"В первый же день на посту я поручу специальному прокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в конгрессе, относительно всех бесчестных действий, включая получение взяток из Китая и многих других зарубежных стран..." - подчеркнул Трамп.
Своими планами и намерениями американский экс-президент поделился в ходе выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года объявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле текущего года официально подтвердил, что намерен вновь участвовать в президентской гонке.
До этого Трампу дали два дня, чтобы ответить на запрос об ограничении постов в соцсети.
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