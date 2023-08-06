Канада приостановит финансовую помощь правительству Нигера

Канада приостановит оказание финансовой помощи, которая выделялась правительству Нигера в целях развития, в ответ на государственный переворот, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление, опубликованное на сайте правительства Канады, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ответ на попытку государственного переворота в Нигере... Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает правительство Нигера", - говорится в документе.

В сообщении говорится, что приостановка финансирования коснется только прямую бюджетную поддержку правительства Нигера. Помощь наиболее уязвимым группам населения в области образования, здравоохранения, экономики, а также обеспечения гендерного равенства будет продолжена.