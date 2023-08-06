Стали известны требования Китая на переговорах в Джидде

В ходе переговоров в Джидде Китай предложил учесть красные линии и опасения Москвы, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации издания, в ходе переговоров Китай вновь представил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта между РФ и Украиной. Европейские дипломаты, в свою очередь, опасаются, что прекращение огня без предварительных условий приведет к заморозке конфликта.

"Китай, будучи важнейшим зарубежным союзником России, играет решающую роль в продвижении переговоров и, вероятно, предлагает способ отразить в дискуссиях некоторые красные линии и опасения Москвы", - говорится в публикации.