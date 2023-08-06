Разрушительный шторм обрушился на ОАЭ

Экстремальная погода бушует сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Побережье Персидского залива накрыл сильнейший шторм. Обильные осадки вызвали наводнения в нескольких регионах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Потоки воды хлынули на главные автомагистрали, сотни водителей застряли по пути. Власти призвали воздержаться от поездок и оставаться в укрытиях.

На улицах свирепствовал и ураганный ветер, он сносил буквально все на своем пути. Его скорость была настолько велика, что он срывал крыши и вырывал деревья с корнем. Массовое обрушение привело к проблемам с электричеством в некоторых районах.

Движения в городах затруднено, дороги усеяны многочисленными обломками. Специальные службы сейчас ликвидируют последствия шторма, но синоптики предупреждают, что гроза в любой момент может начаться с новой силой.