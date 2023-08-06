https://news.day.az/world/1587245.html ЕС и Турция осенью обсудят вопрос упрощения визового режима
ЕС и Турция осенью обсудят вопрос упрощения визового режима
Вопрос об упрощении визового режима с Турцией будет обсужден осенью.
Как передает Day.Az, об этом агентству IHA сообщил высокопоставленный источник в ЕС.
"Мы не можем предсказать исход этих обсуждений. Турция продолжает оставаться страной-кандидатом и основным партнером во многих областях, представляющих взаимный интерес", - отметил он.
Оценивая шаги в краткосрочной перспективе в процессе членства Турции в ЕС, официальный представитель ЕС отметил, что отчет об отношениях между ЕС и Турцией, который будет представлен в Совет с целью продвижения на основе инструментов и вариантов, определенных Европейским советом, также будет обсуждаться осенью.
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