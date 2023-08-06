Афганистан вернул Узбекистану нефтяные танкеры

Власти Афганистана приняли решение вернуть 67 нефтяных танкеров обратно в Узбекистан по причине низкого качества нефти. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают в Национальном управлении по стандартизации на странице бывшего сервиса Twitter, сменившего название на X.

"Впервые национальное управление по стандартизации вернуло 67 нефтяных танкеров в Узбекистан из-за проблем с качеством", - уточнили в пресс-службе управления.

Также в ведомстве уточнили, что были предприняты меры для предотвращения импорта нефти ненадлежащего качества.

До этого в Бельгии задержали танкер Galatia за перевозку российской нефти. Как пишет Lloyd's List, в январе - феврале 2023 года танкер Galatia под флагом Сент-Китса и Невиса трижды заходил в порты Усть-Луга и Приморск для загрузки нефтепродуктов.