Казахстан в августе планирует экспортировать по "Дружбе" в Германию нефть

В течение августа Казахстан намерен отправить 100 тыс. тонн нефти в Германию через нефтепровод "Дружба". Эту информацию распространила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в связи с ситуацией, связанной с временным отключением одной из ветвей нефтепровода "Дружба" из-за утечки на участке в Польше, передает Day.Az.

Согласно пресс-релизу, "В августе текущего года планируется транспортировка 100 тыс. тонн нефти от компании АОЗТ "Карачаганак петролеум оперейтинг" через нефтепровод "Дружба" в направлении Пункта сдачи нефти (ПСН) "Самара" с последующей отправкой в направлении ПСН "Адамова застава" (Германия). Маршрутное поручение на прием и поставку на границе Республика Казахстан - РФ было выдано 31 июля 2023 года".