В Китае возросло число пострадавших при землетрясении

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Шаньдун на востоке Китая возросло до 23, в эпицентре обрушились 74 строения. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее сообщалось о 21 потерпевшем. Их число достигло 23, проинформировало МЧС.

После подземного толчка было распространено предупреждение о чрезвычайной ситуации четвертого (высшего) уровня. Проверки показали, что дорожно-транспортное сообщение, энерго- и газоснабжение в зоне бедствия не нарушены.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 02:33 по местному времени (21:33 мск субботы) в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу. Очаг залегал на глубине 10 км.