https://news.day.az/world/1587255.html Италия сократила численность своих военных в Нигере
Италия сократила численность своих военных в Нигере
Таким образом власти намерены освободить место на своей военной базе для гражданских лиц, которым может понадобиться помощь на фоне сложившейся в Нигере ситуации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В Минобороны Италии указали, что на следующей неделе планируется осуществить еще несколько рейсов из Нигера. По данным властей, на данный момент в стране остаются 250 итальянских военнослужащих.
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