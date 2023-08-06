Италия сократила численность своих военных в Нигере

Таким образом власти намерены освободить место на своей военной базе для гражданских лиц, которым может понадобиться помощь на фоне сложившейся в Нигере ситуации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Минобороны Италии указали, что на следующей неделе планируется осуществить еще несколько рейсов из Нигера. По данным властей, на данный момент в стране остаются 250 итальянских военнослужащих.