Турецкие военные задержали террористов РКК, пытавшихся пересечь госграницу

Турецкие военные задержали шесть человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу из Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Наши военные на границе шесть человек, которые хотели нелегально перебраться из Сирии в нашу страну. В результате расследования было установлено, что четверо из задержанных являются членами террористической организации РКК", - говорится в сообщении.