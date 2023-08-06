https://news.day.az/world/1587261.html В Иране обрушились здания - есть пострадавшие
В Иране обрушились здания - есть пострадавшие
В Иране обрушились 5 зданий, под обломками находятся люди.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ISNA.
Из-за несоблюдения мер безопасности при сносе одного из зданий в Тегеране обрушились 4 соседних здания. В результате под завалами оказались по меньшей мере четверо полицейских и двое муниципальных служащих.
На данный момент из-под завалов извлечены 4 человека. Принимаются меры для спасения из-под завалов других людей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре