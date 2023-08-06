В Иране обрушились здания

В Иране обрушились 5 зданий, под обломками находятся люди.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ISNA.

Из-за несоблюдения мер безопасности при сносе одного из зданий в Тегеране обрушились 4 соседних здания. В результате под завалами оказались по меньшей мере четверо полицейских и двое муниципальных служащих.

На данный момент из-под завалов извлечены 4 человека. Принимаются меры для спасения из-под завалов других людей.