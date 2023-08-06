Тревожная новость в связи с погодой в Турции

Турция будет продолжать переживать экстремально жаркую погоду, которая превышает сезонную норму на 4-7%, еще около недели, передает Day.Az.

По данным метеорологической службы страны, на протяжении текущей недели значительная часть территории Турции охвачена новой волной жары. В побережьях Эгейского, Средиземного и Мраморного морей, а также в Стамбуле температура достигает 40-45 градусов, с влажностью до 70-80%.

Прогнозы синоптиков указывают на ожидаемое снижение температуры до нормы в северных и центральных районах Турции начиная с середины следующей недели. Однако большая часть регионов будет ощущать температуры около 30 градусов тепла до почти 11 августа.

Синоптики также предупреждают о ветре со скоростью от 30 до 60 км/час на побережьях Мраморного, Эгейского и частично Средиземного морей, а также на юго-востоке, где в это время года температуры не опускаются ниже плюс 35-40 градусов. Власти активно борются с пожарами в летние месяцы, особенно на западе, юге и юго-востоке Турции.