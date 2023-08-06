США беспокоит военно-морская операция России и Китая у берегов Аляски

В начале этой недели Китай и Россия провели совместные военно-морские операции вблизи Аляски, что вызвало "масштабную реакцию" со стороны ВМС США. Как передает Day.Az, об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Как заявил телеканалу сенатор от штата Аляска Дэн Салливан, учения РФ и США проходили вблизи юго-западного побережья Аляски, в них участвовало 11 кораблей.

Салливан со ссылкой на американское Минобороны сообщил, что ВМС США в ответ на это мобилизовали четыре эсминца, чтобы увести китайские и российские корабли подальше от вод США.

"Это беспрецедентно с точки зрения размера и масштабов деятельности этого совместного военно-морского оперативного соединения России и Китая, работающего в очень тесном сотрудничестве. Независимо от того, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье Соединенных Штатов, очень большая оперативная группа надводных действий между нашими двумя главными противниками, очень близко подходящая к берегам Соединенных Штатов, вызывает беспокойство", - сказал Салливан.

По его словам, это событие укрепляет идею о том, что наступила новая эра авторитарной агрессии.