Трамп потребует отвода судьи и смены места процесса по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп и его представители потребуют отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чуткан, а также смены места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне, которые произошли в январе 2021 года. Об этом сообщил сам Трамп на странице в своей соцсети Truth Social, передает Day.Az.

"Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия", - написал бывший американский президент.

Он заявил, что его требования связаны с желанием получить честный судебный процесс.

"Нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьей, который был "назначен" на это смехотворное дело о свободе речи и честных выборах", - заключил Дональд Трамп.