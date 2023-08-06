Китай меняет стратегию в отношении войны России и Украины

Решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии свидетельствуют об изменении позиции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Аналитики агентства отмечают, что решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии свидетельствует об изменении позиции, однако это не означает отказ от поддержки Москвы.

"Пекин сейчас больше настроен на мирные усилия, но он также знает, что мирная инициатива, возглавляемая им, вряд ли будет воспринята Западом. Но Пекин не хочет отсутствовать в других надежных мирных инициативах, ведущихся незападными странами", - считают аналитики.

Кроме того, в издании отмечают, что Китай меняет стратегию в тот момент, когда внутриполитическая ситуация в Китае достаточно сложная.