Пенс готов рассказать всю правду о штурме Капитолия

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности рассказать в суде правду над бывшим американским лидером Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я не планирую давать показания, но можете быть уверены, что мы будем соблюдать закон", - сказал Пенс в интервью телеканалу CBS.

Он подчеркнул, что при необходимости будет готов рассказать всю правду.

Напомним, Майк Пенс претендует на участие в выборах президента США, которые пройдут в следующем году.