https://news.day.az/world/1587276.html Пенс готов рассказать всю правду о штурме Капитолия
Пенс готов рассказать всю правду о штурме Капитолия
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности рассказать в суде правду над бывшим американским лидером Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Я не планирую давать показания, но можете быть уверены, что мы будем соблюдать закон", - сказал Пенс в интервью телеканалу CBS.
Он подчеркнул, что при необходимости будет готов рассказать всю правду.
Напомним, Майк Пенс претендует на участие в выборах президента США, которые пройдут в следующем году.
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