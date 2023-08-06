https://news.day.az/world/1587281.html Названо место проведения новой встречи по украинскому урегулированию
Названо место проведения новой встречи по украинскому урегулированию
Новая встреча по Украине может пройти в одной из стран глобального Юга. Об этом стало известно Le Point со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, как отмечается, встреча в Джидде показала, что неприсоединившиеся страны "не хотят порывать с Москвой". Об этом, по мнению Le Point, говорят декларация представителя Бразилии, заявившего, что необходимо вовлечь Россию в дипломатический процесс.
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