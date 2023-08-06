Названо место проведения новой встречи по украинскому урегулированию

Новая встреча по Украине может пройти в одной из стран глобального Юга. Об этом стало известно Le Point со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, как отмечается, встреча в Джидде показала, что неприсоединившиеся страны "не хотят порывать с Москвой". Об этом, по мнению Le Point, говорят декларация представителя Бразилии, заявившего, что необходимо вовлечь Россию в дипломатический процесс.