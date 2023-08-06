Число заключенных в тюрьмах Франции достигло исторического максимума

Франция 1 июля обновила исторический рекорд по числу заключенных в тюрьмах. Это число превысило отметку в 74 тысяч человек.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом передает телеканал France 24, ссылаясь на Министерство юстиции республики.

По данным ведомства, в настоящее время в этой стране, рассчитанной на 60 666 мест лишения свободы, содержится 74 513 заключенных, что на 2 446 человек больше, чем в 2022 году, и значительно больше, чем в начале лета 2020 года, когда пандемия коронавируса привела к резкому сокращению числа заключенных.