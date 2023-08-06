https://news.day.az/world/1587288.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчком располагался в 26 километрах к северо-востоку от района Козан города Адана. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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