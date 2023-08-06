Землетрясение в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчком располагался в 26 километрах к северо-востоку от района Козан города Адана. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.