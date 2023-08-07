О чем договорились участники переговоров в Джидде?

Участники состоявшихся в саудовском городе Джидда переговоров условились продолжить консультации и обмен мнениями по ситуации в Украине. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Саудовское новостное агентство SPA.

По данным агентства, участники заявили, чтобы это должно "способствовать выработке общей позиции, прокладывающей путь к миру" в Украине. Помимо этого, они подчеркнули важность учета "позитивных мнений и предложений", которые обсуждались на встрече в Джидде.