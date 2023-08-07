Премьер Израиля высказался о скандальной судебной реформе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что судебная реформа в стране будет реализована в сбалансированном виде. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, правительство Израиля не будет проводить реформу по изначальному плану и проведет работу над изменением состава комиссии по назначению судей.

"В основном это то, что осталось - потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке... Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", - отметил премьер, добавив, что хотел бы избежать крайностей в рамках проведения реформы.