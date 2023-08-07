https://news.day.az/world/1587294.html Погибли 14 человек в результате наводнений в Китае
Погибли 14 человек в результате наводнений в Китае
По меньшей мере 14 человек погибли, один объявлен пропавшим без вести в результате наводнений в муниципальном округе города Шулань (северо-восточная провинция Цзилинь). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральное китайское телевидение.
Город Шулань и другие населенные пункты, находящиеся в его юрисдикции, испытывали удары стихии со вторника, когда сюда сдвинулся ливневый фронт, принесенный супертайфуном "Доксури".
Местные власти продолжают эвакуацию населения из пострадавших районов. К спасательным работам привлечена армия.
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