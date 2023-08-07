ХАМАС приговорило семь человек к смертной казни

Военно-судебный комитет палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа приговорил семерых человек к смертной казни, обвинив их в сотрудничестве с Израилем. Об этом сообщает Day.Az.

"Сегодня, в воскресенье, военно-судебный комитет в Газе приговорил к смертной казни через повешение семь коллаборационистов за связи с Израилем", - сказано в сообщении, где также отмечается, что этих людей обвинили в сотрудничестве с "враждебными иностранными сторонами" после нарушения ими 131 статьи "уголовного революционного кодекса 1979 года".