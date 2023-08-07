Лесной пожар в турецкой Бурсе потушен

В районе Мустафакемальпаша турецкой провинции Бурса вспыхнул лесной пожар.

Как передает Day.Az, на место пожара были привлечены сотрудники Службы пожарной охраны.

К тушению пожара также был привлечен вертолет.

Огонь в короткие сроки был взят под контроль и потушен.

Причина пожара пока неизвестна.