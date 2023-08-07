https://news.day.az/world/1587296.html Лесной пожар в турецкой Бурсе потушен
Лесной пожар в турецкой Бурсе потушен
В районе Мустафакемальпаша турецкой провинции Бурса вспыхнул лесной пожар.
Как передает Day.Az, на место пожара были привлечены сотрудники Службы пожарной охраны.
К тушению пожара также был привлечен вертолет.
Огонь в короткие сроки был взят под контроль и потушен.
Причина пожара пока неизвестна.
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