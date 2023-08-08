Торговля между США и Китаем "проваливается"

Импорт США из Китая с января по май 2023 года сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на попытки представителей обеих стран разрешить противоречия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, пишет газета Washington Post.

"За первые пять месяцев этого года американский импорт из КНР сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в статье со ссылкой на данные бюро переписи населения США.

При этом высокопоставленный источник в минфине США на условиях анонимности указал, что общая сумма импорта из Китая с поправкой на инфляцию все еще остается "значительной и близкой к рекордно высокому уровню".

Главным торговым партнером США в этом году стала Мексика, добавляется в статье. Значимые позиции также заняли Вьетнам и Таиланд. Как подчеркивает газета, производители на фоне этого все чаще отдают предпочтение региональным сетям поставок, а не глобальным.

Отмечается, что ряд компаний, включая HP и Lego, стремится сократить зависимость от китайских поставщиков и переориентировать свои поставки для американских потребителей, в частности, чтобы избежать риска быть "зажатыми между соперничающими сверхдержавами".

Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов остается высоким. Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен президента Дональда Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.

Ранее мы писали о том, что в Китае выразили уверенность в воссоединении с Тайванем вопреки США.