Турция готова к нормализации отношений с Сирией

Турция в рамках нормализации отношений с Сирией намерена вывести диалог с ней на высший уровень.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Hurriyet, отмечая, что сирийская проблематика будет в повестке визита в Турцию президента РФ Владимира Путина, который, по утверждению издания, ожидается в конце августа.

Hurriyet напоминает, что начало процессу нормализации между Анкарой и Дамаском было положено в бытность главой Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана, сейчас он возглавляет МИД республики. После серии четырехсторонних переговоров (Турция, РФ, Сирия и Иран) на уровне Минобороны и МИД в апреле - мае 2023 года планировалась личная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сирийского коллеги Башара Асада, однако она не состоялась.

Обозреватель Hurriyet Абдулкадир Селви не исключает, что проведению саммита помешала позиция Асада, который рассчитывал на победу на президентских выборах в Турции лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу. "Асад, насколько понятно, осознал свою ошибку, и теперь у него появился второй шанс [на нормализацию отношений]. Если встреча Эрдогана и Асада состоится, будет пройден критический отрезок в процессе нормализации отношений двух стран, и больше всего от этого выиграет Асад", - пишет журналист.