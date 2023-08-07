https://news.day.az/world/1587362.html В Адане горит завод - ВИДЕО
В Адане горит завод - ВИДЕО
Крупный пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана.
Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил канал NTV.
"В центральном районе Сейхан города Адана на заводе по переработке пластика возник пожар, который перекинулся на соседнюю косметическую фабрику", - сообщает телеканал.
На место происшествия были направлены службы скорой медицинской помощи, полиция и пожарные бригады столичного муниципалитета.
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