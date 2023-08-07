В Адане горит завод

Крупный пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в турецкой провинции Адана.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил канал NTV.

"В центральном районе Сейхан города Адана на заводе по переработке пластика возник пожар, который перекинулся на соседнюю косметическую фабрику", - сообщает телеканал.

На место происшествия были направлены службы скорой медицинской помощи, полиция и пожарные бригады столичного муниципалитета.