Нетаньяху хочет мира с Саудовской Аравией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен достичь заключения мирного соглашения с Саудовской Аравией, а также развивать экономические отношения с Эр-Риядом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Мы станем свидетелями исторического события - возможно, я не могу гарантировать, что это произойдет", - сказал Нетаньяху. "Если существует политическая воля, то найдется и политический путь нормализации отношений и достижения мира между Израилем и Саудовской Аравией", - добавил израильский премьер.

Нетаньяху также отметил, что страны могут развивать экономическое сотрудничество даже при отсутствии формального мирного договора. По его мнению, стороны могут создать "экономический коридор", проходящий из Азии в Европу через Аравийский полуостров. "Экономический коридор - энергетический, транспортный и коммуникационный <...>. Мы это осуществим. Мне кажется, мы можем это осуществить независимо от того, есть ли у нас официальный мирный договор", - подчеркнул он.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

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