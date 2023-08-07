Турция ищет подходы к России и Западу для возобновления зерновой сделки

Анкара продолжает диалог с западными партнерами по возобновлению черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Конечно, ведется. Параллельно мы ведем диалог и с российской стороной, с конкретными ведомствами. Господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] неоднократно подчеркивал важность этой инициативы для нуждающихся стран",- сказал источник.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались выполнять обещания.

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