Советник премьера Индии рассказал о мирных инициативах по Украине, выдвинутых в Джидде

Несколько мирных предложений было выдвинуто на переговорах в Джидде, посвященных урегулированию в Украине, у каждого из них есть положительные моменты, но ни одно из них не является приемлемым для Москвы и Киева.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал, который принял участие в консультациях.

"В настоящее время выдвинуто несколько мирных предложений. У каждого из них есть свои положительные моменты, но ни одно из них не является приемлемым для обеих сторон", - приводит его слова газета Times of India.

По словам Довала, перед участниками переговоров в Саудовской Аравии стояли две задачи - урегулирование ситуации и смягчение последствий конфликта. "Усилия должны быть предприняты по двум направлениям одновременно, и для обеспечения этого требуется гораздо больше основательной работы. Все мирные усилия с участием всех заинтересованных сторон должны быть направлены на поиск справедливого и прочного решения. Именно в этом духе Индия приняла участие во встрече", - подчеркнул советник индийского премьера.

Он напомнил, что "подход Индии был и всегда будет направлен на содействие диалогу и дипломатии". "Это единственный путь к миру", - указал Довал.

Советник премьера добавил, что "Индия поддерживает мировой порядок, основанный на принципах, закрепленных в Уставе ООН и международном праве". "Уважение суверенитета и территориальной целостности должно соблюдаться всеми государствами без исключения", - отметил Довал.

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