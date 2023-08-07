Смертельное ДТП в горах Марокко

Пассажирский микроавтобус рухнул в ущелье в Марокко в воскресенье. Все находившиеся в нём 24 человека погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным властей Марокко, это одно из самых страшных дорожно-транспортных происшествий в истории североафриканской страны, сообщили официальные лица.

Сообщается, что микроавтобус, направлявшийся по горному маршруту на еженедельный рынок в городе Демнате в центральной провинции Азилаль, перевернулся на крутом повороте.

Начато расследование по установлению причин аварии.