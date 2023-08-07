Турция ищет пути урегулирования конфликта в Украине

Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса и возобновления черноморской зерновой инициативы, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Анкаре на открытии ежегодной конференции послов республики, которое в этом году проходит под девизом "Турецкая внешняя политика в век Турции".

Как передает Day.Az Трансляцию выступления вел телеканал TRT.

"Турция настойчиво продолжит инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине. Она также будет прилагать усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и будет неукоснительно соблюдать конвенцию Монтрё", - сказал Фидан.

Ранее Хакан Фидан отметил ключевую роль проектов TANAP и Средний коридор в турецкой стратегии.