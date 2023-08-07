Франция призывает граждан не ехать в Африку
Министерство иностранных дел Франции рекомендовало гражданам республики воздержаться от посещения Нигера, Буркина-Фасо и Мали.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайтесайте.
"Рекомендуется воздержаться от любых поездок в Нигер. Призываем французских граждан быть предельно бдительными: необходимо ограничить поездки, воздержаться от любых собраний и регулярно следить за ситуацией", - отмечается в тексте.
Аналогичные рекомендации касаются Буркина-Фасо и Мали. Также указывается, что "террористическая угроза в Сахеле остается высокой".
Ранее мы писали о том, что Франция отказалась выводить свои войска из Нигера.
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