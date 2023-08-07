Посол Дании в Тегеране вызван в МИД

Посол Дании в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему был выражен протест против произошедших актов осквернения Корана в Дании и Швеции.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики Насер Канаани.

"Сегодня утром в знак протеста против неоднократного осквернения Священного Корана посол Дании в Тегеране был вызван главой департамента МИД Ирана по Западной Европе... Послу Дании был выражен решительный протест Ирана против продолжения этих акций", - заявил Канаани.

Канаани подчеркнул, что Иран считает осквернение Корана "бесполезным израильским проектом", однако, по его словам, "этот факт не уменьшает ответственность стран... где происходили эти преступления".

Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

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