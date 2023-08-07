Боррель настроен на улучшение отношений с Китаем

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что и он, и Ван И после разговора с министром иностранных дел КНР стремятся к укреплению отношений между ЕС и Китаем, передает Day.Az.

"Мы обсудили предстоящий стратегический диалог в Пекине в рамках подготовки к саммиту ЕС-Китай", - написал Боррель в соцсети X (Twitter).

Боррель добавил, что они также обменялись мнениями по Нигеру и по встрече в Джидде по Украине.

Ранее мы писали о том, что в Китае выразили уверенность в воссоединении с Тайванем вопреки США