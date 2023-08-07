https://news.day.az/world/1587435.html Боррель настроен на улучшение отношений с Китаем
Боррель настроен на улучшение отношений с Китаем
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что и он, и Ван И после разговора с министром иностранных дел КНР стремятся к укреплению отношений между ЕС и Китаем, передает Day.Az.
"Мы обсудили предстоящий стратегический диалог в Пекине в рамках подготовки к саммиту ЕС-Китай", - написал Боррель в соцсети X (Twitter).
Боррель добавил, что они также обменялись мнениями по Нигеру и по встрече в Джидде по Украине.
Ранее мы писали о том, что в Китае выразили уверенность в воссоединении с Тайванем вопреки США
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