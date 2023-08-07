В Ашхабаде состоялся саммит президентов Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана

В столице Туркменистана, Ашхабаде, состоялся трехсторонний саммит президентов Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, проведенный впервые саммит был оценен как новая страница в традиционной дружбе, добрососедстве и межправительственных отношениях, а также стал прочной основой для дальнейшего развития многосторонних отношений.

По итогам встречи была принята совместная декларация. После саммита в министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась пресс-конференция с участием министров иностранных дел трех стран.

Выступая на конференции, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что саммит имеет важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления сотрудничества и дружбы между тремя странами.

"Основными вопросами, которые вошли в повестку дня саммита были использование водных ресурсов реки Амударья, развитие и активизация сотрудничества в энергетической сфере, усиление сотрудничества в транспортной сфере, расширение логистических и транспортных операций", - отметил Мередов.

Подчеркнув, что основными проблемами являются сохранение всех особых климато-географических особенностей региона и рациональное использование водных ресурсов, Мередов отметил, что в этом контексте между странами успешно осуществляется взаимовыгодное сотрудничество.

"Туркменистан обладает большими запасами природного газа. Диверсификация экспортных поставок газа, в том числе поддержание энергетического баланса с учетом интересов транзитных производителей и потребителей являются для нас основными принципами", - добавил министр иностранных дел Туркменистана.

Мередов подчеркнул, что сфера транспорта и логистики является одним из приоритетных направлений сотрудничества между тремя странами, отметив, что на саммите были подробно обсуждены шаги по созданию транспортного коридора Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан, установлению цен в этой сфере и повышению эффективности транспортного коридора.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, в свою очередь, коснулся торговых и экономических связей между тремя странами.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов подчеркнул, что итоги саммита внесут большой вклад в развитие регионального сотрудничества. Отметив высокий уровень подготовки к проведенному впервые саммиту, Саидов отметил, что, в частности, на уровне министров иностранных дел были проведены онлайн-встречи, а также организовано множество встреч на уровне экспертов из трех стран.

Напомним, что 4 августа в Ашхабаде состоялся трёхсторонний саммит с участием президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Открывая саммит, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что первая встреча глав Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана в трёхстороннем формате является значимым и глубоко закономерным событием, соответствующим логике сотрудничества и отражающим его последовательный характер.

Президент Туркменистана отметил, что тесная совместная работа, согласование приоритетов, координация планов развития востребованы временем, отвечают коренным интересам народов трех стран, возможностям и потребностям национальных экономик. Он также подчернкул, что, выстраивая свои отношения на современных принципах, стороны опираются на общий цивилизационный фундамент, используют многовековой позитивный опыт, обеспечивая тем самым историческую преемственность в нынешних геополитических и экономических условиях.