Председатель ОБСЕ посетит Казахстан

Глава МИД Северной Македонии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи 11 августа посетит Казахстан с официальным визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"11 августа 2023 года действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетит Казахстан с официальным визитом. В рамках визита планируется встреча Османи с руководством страны, председателем Сената (верхней палаты парламента - прим. ТАСС) Мауленом Ашимбаевым, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, а также министром экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфией Сулейменовой", - сказал Смадияров.

По его словам, в ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Казахстана и ОБСЕ, а также дальнейшим перспективам развития сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией.