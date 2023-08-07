Армия Израиля сообщает о столкновениях с палестинцами

Израильские военные сообщили о столкновениях с палестинцами и стрельбе в ходе ночных рейдов по задержанию 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подразделения армии и пограничной полиции при поддержке Службы общей безопасности провели операции по задержанию 17 разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим.). В Дженине (крупный город на Западном берегу - прим.) силовики задержали двух разыскиваемых лиц, в ходе операции подозреваемые стреляли по силовикам, в районе была слышна стрельба", - говорится в заявлении израильской армии.

Во время действий военных в нескольких палестинских селах и деревнях в различных районах Западного берега "подозреваемые бросали в военнослужащих камни и бутылки с зажигательной смесью", добавили в армейской пресс-службе.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.

Ранее мы писали о том, что израильские силовики провели контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан.