Еврозону ждет "мучительная расплата" за проводимую экономическую политику

Еврозону ожидает "мучительная расплата" за одновременное ужесточение кредитно-денежной и налоговой бюджетной политики сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оно указывает со ссылкой на результаты собственного анализа, что политика финансовых властей Евросоюза, направленная на борьбу с инфляцией, возникшей из-за энергокризиса, приводит к возникновению "комбинации более высоких процентных ставок и сокращения госрасходов". Она, в свою очередь, "угрожает сдерживанием экономического роста и повышает риски наступления крайне неприятной рецессии". Сочетание этих факторов "рискует загнать в тиски" валютный союз.

Как пишет агентство, "отложенная боль" от повышения стоимости кредитования "уже началась", усилится в 2024 году и нанесет удар по экономике в размере 3,8% от валового внутреннего продукта еврозоны. Сокращение объемов господдержки может "усилить этот эффект до 5%". Негативные последствия могут "превзойти отрицательные эффекты, наблюдавшиеся во время прошлого мирового финансового кризиса" и "посоревноваться [по объему ущерба] с долговым кризисом 10-летней давности".

27 июля совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 б.п. Базовая процентная ставка увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,5%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих банка также не исключила, что регулятор ЕС в сентябре может еще раз поднять ставку. Кроме того, как отмечает Bloomberg, в январе 2024 года истекает срок приостановки действия лимитов на размеры госдолга и бюджетного дефицита стран - участниц ЕС, установленный в 2020 году в целях борьбы с энергокризисом, что ограничит возможности правительств проводить мягкую налогово-бюджетную политику.